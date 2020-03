Zaterdag staat het congres van GroenLinks gepland in Den Bosch. Omdat inwoners van Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts door het RIVM worden geadviseerd thuis te blijven, is het onzeker of deze partijbijeenkomst doorgaat.Voorlopig blijft het congres op de agenda staan, laat een woordvoerder van GroenLinks weten. "We volgen de ontwikkelingen op de voet. De aanwijzingen van RIVM, GGD en overheid zijn voor ons leidend en die zullen we vanzelfsprekend opvolgen", aldus de reactie. In het "uiterste geval" wordt gekeken of het congres verplaatst kan worden naar een later moment.De GroenLinks-leden kunnen zaterdag onder andere de lijsttrekker kiezen voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. Het is zo goed als zeker dat de huidige lijsttrekker Jesse Klaver wordt herkozen, aangezien zich geen tegenkandidaat heeft gemeld.