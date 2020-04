Stijging dodental in Iran blijft stabiel

Voor de vijfde dag op rij is het aantal nieuwe geregistreerde doden als gevolg van het coronavirus in Iran min of meer gelijk gebleven. Het ministerie van Volksgezondheid maakte bekend dat het dodental met 117 is toegenomen en nu op 4.474.



De cijfers geven volgens de autoriteiten enige aanleiding tot hoop in het zwaar getroffen Iran. President Hassan Rouhani kondigde aan dat reizen tussen steden binnen dezelfde provincie weer is toegestaan en dat vanaf 20 april reizen tussen provincies ook weer is toegestaan.



Aantal nieuwe doden in Iran afgelopen week:

6 april: 136

7 april: 133

8 april: 121

9 april: 117

10 april: 122

11 april: 125

12 april: 117