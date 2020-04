'Boris Johnson maandag weer aan het werk'

EU-leiders oneens of noodfonds lening of gift wordt

Nu de regeringsleiders van de 27 EU-landen het eens zijn over een noodfonds van 540 miljard euro, is het de grote vraag is hoe het nog op te richten Europese steunfonds eruit komt te zien. Op één punt liepen de meningen uiteen tijdens het vierde overleg over de coronacrisis, liet premier Mark Rutte na afloop van het overleg weten. Sommige landen willen liever giften dan leningen. "Daarin zie je toch een verschil in accenten tussen het noorden en het zuiden", zei Rutte vanuit Den Haag.