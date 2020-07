Bolsonaro 'in goede gezondheid' na positieve coronatest

Het gaat goed met de Braziliaanse president Jair Bolsonaro, nadat hij dinsdag positief werd getest op het coronavirus.

"President Jair Bolsonaro, positief getest op 7 juli, is er goed aan toe, zonder complicaties", staat er in een officiële verklaring. "Hij is in goede gezondheid en wordt gemonitord door zijn medische team."



Brazilië meldde de afgelopen 24 uur 42.619 nieuwe besmettingen en 1.220 nieuwe doden. In totaal zijn er nu 1.755.779 besmettingsgevallen en 69.184 doden in het Zuid-Amerikaanse land geregistreerd. Daarmee is Brazilië het op een na zwaarst getroffen land, na de Verenigde Staten.