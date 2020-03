In tegenstelling tot de indruk die na de toespraak van premier Mark Rutte is ontstaan, is het beleid van het kabinet er niet op gericht om in te zetten op het bouwen van groepsimmuniteit om op die manier het coronavirus te lijf te gaan. In navolging tot wat RIVM-baas Jaap van Dissel eerder op de dag zei, benadrukte de minister-president woensdag dat immuniteit niet het doel is, maar wel het gevolg kan zijn. "Het doel van het beleid is om ervoor te zorgen dat de intensive care het aantal zieken aankan, dat ouderen en kwetsbare beschermd worden", zei Rutte in het Kamerdebat over de kabinetsaanpak van de bestrijding van het coronavirus.