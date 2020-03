Kindertelefoon zeer druk vanwege coronavirus

De Kindertelefoon heeft het druk sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland. Kinderen hebben vragen of zorgen over hun familieleden, sportactiviteiten en scholen. In sommige gevallen zijn de toegenomen spanningen thuis een onderwerp. Ook willen veel kinderen nagaan wat ze wel en niet mogen doen om de tijd door te komen.



"Het is belangrijk dat ze hun zorgen kunnen delen en hier met iemand over kunnen praten", aldus directeur Roline de Wilde. "De spanningen in huiselijke kring kunnen op dit moment hoger oplopen en escapes als school en sport vallen voor kinderen weg." Sinds het uitbreken van het virus in Nederland handelt De Kindertelefoon zeker vijftienhonderd gesprekken per dag af.