Bijna vijfduizend nieuwe besmettingen in Mexico

Het Mexicaanse ministerie van Volksgezondheid heeft 4.767 nieuwe besmettingen gemeld. Het totale aantal besmettingen staat daarmee op 443.813. Volgens de regering is het daadwerkelijke aantal besmettingen waarschijnlijk nog groter. Het aantal sterfgevallen steeg het afgelopen etmaal met 266 tot 48.012.



Mexico is zwaar getroffen door het coronavirus. Alleen in de VS en Brazilië zijn er tot nu toe meer mensen overleden aan de gevolgen van het virus.