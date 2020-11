Bijna de helft van de 225 medewerkers van een vleesverwerker in het Limburgse Nuth is positief getest op het coronavirus, meldtHet vleesverwerkingsbedrijf sloot vorige week woensdag vanwege de uitbraak voor één week de deuren, nadat 41 medewerkers positief werden getest. Inmiddels gaat het om 97 medewerkers, zo laat de veiligheidsregio Zuid-Limburg weten.Het bedrijf heeft een plan van aanpak gemaakt om de besmettingen terug te dringen en weer veilig open te kunnen. Zo komt er extra controle op het naleven van de coronamaatregelen en komt er een testprotocol voor de heropening.De vleesverwerker is in samenspraak met GGD Zuid Limburg en Veiligheidsregio Zuid-Limburg inmiddels gestart met de uitvoering van dit plan.