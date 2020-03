Nu de ingrijpendste maatregelen in de strijd tegen het coronavirus een kleine week oud zijn, is het de vraag in hoeverre we al aan de nieuwe realiteit gewend zijn. Eén ding is duidelijk: het coronavirus dwingt iedereen tot een flinke gedragsverandering en daar zijn we doorgaans niet zo goed in. Het collectiviteitsgevoel kan er toch voor zorgen dat we ver kunnen komen. Lees het artikel hier ( klik ).