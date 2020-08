België: Exponentiële groei van coronacijfers is gestopt

Volgens Belgische gezondheidsdeskundigen is de exponentiële groei van het aantal besmettingen gestopt. Met 4.061 nieuwe ziektegevallen in de afgelopen week was er nog wel sprake van een lichte stijging, maar die is minder groot dan stijgingen van voorgaande weken.



Gemiddeld genomen kwamen er zo'n 580 nieuwe besmettingen per dag bij, aldus de zuiderburen. In Antwerpen, door Nederland aangemerkt als risicogebied, was er een lichte daling van het aantal nieuwe besmettingen. "Mogelijk ligt de piek daar definitief achter ons", aldus experts.



De meeste positieve tests werden afgenomen in de provincie Luik en rondom Brussels. Het reproductiegetal in België ligt momenteel op 1.12, maar in sommige regio's ligt dat cijfers significant hoger, zoals in Brussel, Luik en Henegouwen. In België stierven tot dusver 9.782 personen aan de gevolgen van het coronavirus.