Het welzijn van jongvolwassenen, scholieren, studenten, zelfstandigen en mensen met een migratieachtergrond is in het afgelopen jaar afgenomen, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) woensdag in het rapport Een jaar met Corona. De deskundigen benadrukken dat de crisis iedereen raakt, maar dat andere groepen Nederlanders vrijwel even tevreden over het leven waren als in jaren voor de pandemie. Lees hier verder.