Brazilië meldt opnieuw veel nieuwe besmettingen binnen een etmaal

In Brazilië zijn in de afgelopen 24 uur nog eens 17.110 nieuwe besmettingen geregistreerd. Het is opnieuw een groot aantal, maar het zijn er wel een stuk minder dan een een dag eerder. Gisteren werden meer dan twintigduizend besmettingen in een etmaal gemeld. In totaal zijn nu 867.624 besmettingen vastgesteld in het land. Het aantal doden is met 612 toegenomen tot in totaal 43.332. Alleen de VS is zwaarder getroffen door het coronavirus.