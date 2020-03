Het nieuws omtrent het coronavirus ontwikkelt zich razendsnel. Een (beknopt) overzicht van wat in de afgelopen uren buiten onze landsgrenzen bekend is geworden:



- In Iran is het aantal sterfgevallen met 129 opgelopen tot 853.

- De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft de grenzen gesloten. Ook zijn alle evenementen in Hongarije voorlopig afgelast.

- Algerije heeft de grenzen gesloten voor alle reizigers uit Europa. Georgië gaat een stap verder en weert reizigers uit alle landen.

- Oekraïne heeft, net als Nederland, alle horeca gesloten. Thailand is dit ook van plan, nadat er maandag in dat land 33 nieuwe besmettingen zijn vastgesteld.

- In Liberia is de eerste besmetting met het coronavirus vastgesteld.

- De Franse president Emmanuel Macron heeft aangekondigd met Europese leiders een kleine top over de uitbraak van het coronavirus te houden.

- Zuid-Afrika heeft de noodtoestand afgekondigd. Hierop volgen reisverboden naar onder meer Italië en de Verenigde Staten. Ook zijn bijeenkomsten met meer dan honderd mensen straks niet meer toegestaan.

- Ook de Duitse deelstaat Beieren heeft de noodtoestand afgekondigd. Hierdoor komt 10 miljard euro vrij. Het bedrag is onder meer bedoeld voor getroffen bedrijven.

- China heeft een vlucht naar de Italiaanse stad Milaan gestuurd om 125 gestrande Chinezen op te pikken.

- Volgens de laatste cijfers is het aantal besmettingen met het coronavirus in Spanje maandag opgelopen van 7.753 naar 8.744. Inmiddels zijn er in het land 297 mensen overleden aan de gevolgen van het virus.