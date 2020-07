Australische deelstaat Victoria noteert grootste stijging besmettingen in drie maanden

In de Australische deelstaat Victoria zijn het afgelopen etmaal 108 besmettingen waargenomen: het grootste aantal sinds eind maart. Het aantal ziektegevallen vooral de regio rondom Melbourne steeg de laatste dagen met relatief veel ziektegevallen.



Mede daardoor ging in diverse buitenwijken opnieuw een lockdown van kracht en wordt er streng gehandhaafd op quarantainemaatregelen. De grootste stijging van het aantal besmettingen in drie maanden tijd was voor de autoriteiten voldoende reden om nog twee wijken in lockdown te verklaren en negen appartementencomplexen in quarantaine te zetten.



Australië telt in totaal iets meer dan 8.300 besmettingen en 104 doden.