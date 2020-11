Besmetting zonder duidelijke oorzaak in Nieuw-Zeeland

Ondanks de strenge maatregelen in Nieuw-Zeeland is er donderdag toch weer een coronabesmetting vastgesteld. Autoriteiten snappen echter nog niet hoe dit kon gebeuren. Een studente in de twintig testte positief. Ze woont naast een hotel waarin besmette mensen in quarantaine kunnen en dat hotel werd eerder deze week geëvacueerd nadat een brandalarm afging. Het is mogelijk, maar wel onwaarschijnlijk, dat de vrouw contact had met iemand uit het hotel.



De vrouw werd gevraagd in isolatie te gaan, maar is ondanks ziekteverschijnselen toch gaan werken in een winkel. Haar werkgever zou bedreigingen hebben gekregen omdat ze de studente lieten werken.



Nieuw-Zeeland meldt nog twee andere besmettingen, namelijk bij personen die uit het buitenland zijn gekomen.