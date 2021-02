Van de commerciële teststraten voerde 40 procent het afval dat mogelijk besmet is met het coronavirus op een verkeerde manier af. Ook bij vier teststraten van de GGD zijn overtredingen geconstateerd bij het afvoeren van mogelijk besmet afval, meldt het AD vrijdag op basis van cijfers die bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zijn opgevraagd.Bij ongeveer tachtig inspecties van testlocaties door het hele land zijn meerdere misstanden geconstateerd. Zo'n twintig keer blokkeerde de inspectie het vervoer. Dit gebeurde bijvoorbeeld als mogelijk besmettelijk afval met het gewone bedrijfsafval dreigde mee te gaan, schrijft het AD. Geen van de teststraten is na een overtreding stilgelegd."Wat het voor ons lastig maakt is dat commerciële testlocaties niet verenigd zijn. Je hebt geen brancheorganisatie die je erop aan kunt spreken", zegt inspecteur gevaarlijke stoffen Frank de Baas in de krant. "Er kunnen er morgen weer vijftig coronatestlocaties bij komen", legt hij uit.Een woordvoerster van de GGD laat aan het AD weten dat de GGD's het al een stuk beter doen dan bij eerdere inspecties afgelopen december. "Maar het gaat nog niet overal goed. We werken aan verdere verbetering. We gaan de richtlijnen nogmaals onder de aandacht brengen bij de regio's. Die hebben de verantwoordelijkheid om dit op te pakken."