PSV heeft vrijdag als eerste Nederlandse club bekendgemaakt te snijden in salarissen vanwege de coronacrisis. De bestuurders van de voetbalclub leveren 20 procent van hun loon in zolang er zonder publiek wordt gespeeld."De directie heb ik zelf in de hand, dus wij gaan in ieder geval 20 procent inleveren zolang we zonder publiek spelen", zei algemeen directeur Toon Gerbrands bij talkshow Op1. Gerbrands is bovendien met de spelers van PSV in gesprek over het mogelijk afstaan van salaris ten tijde van de crisis. "Ze hebben het verhaal aangehoord en volgende week hebben we aan vervolggesprek." Lees hier meer.