België verdrievoudigt boetes in strijd tegen lockdownfeestjes

Natuurbeheerders verwachten drukte in de natuur

Natuurbeheerorganisaties verwachten dat tijdens de lockdown meer mensen de natuur opzoeken. Degenen die dat in ieder geval van plan zijn, wordt opgeroepen rekening te houden met elkaar en in het bijzonder met de natuur.



LandschappenNL, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer vragen bezoekers zoveel mogelijk in de eigen omgeving naar een natuurgebied te gaan en het liefst te voet of met de fiets te komen. Ook luidt het advies om in de weekenden en op feestdagen niet tussen 11.00 uur en 15.00 uur op pad te gaan.



Om wilde dieren niet af te schrikken, wordt bezoekers gevraagd niet van de paden af te wijken en honden aangelijnd te houden. Ook wijzen de organisaties erop dat de horecagelegenheden dicht zijn en toiletten de komende tijd niet geopend zijn. "Hoge nood? Wildplassen hebben we liever niet, maar het is in de natuur niet verboden. Laat alleen geen papier achter!"



De natuurbeheerders roepen de bezoekers verder op elkaar ruimte te geven en onderling 1,5 meter afstand te bewaren. "Wandel niet op een mountainbikepad. En hou er als mountainbiker rekening mee dat wandelaars je niet zien of horen aankomen."



Het is in dit jaar vaker voorgekomen dat het in natuurgebieden te druk was om onderling voldoende afstand te houden. Sommige bezoekers hielden zich toen niet aan de coronaregels, parkeerden hun auto in de berm of reden te hard.