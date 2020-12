België stelt inreisverbod van 24 uur in voor VK

De nieuwe variant van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk is opgedoken, is in korte tijd de meest voorkomende variant geworden in Londen en het oosten van Engeland. Het Britse statistiekbureau ONS heeft berekend dat de mutatie op 9 december al goed was voor 62 procent van de nieuwe besmettingen in de Britse hoofdstad. In Oost-Engeland werd op die datum in 59 procent van de gevallen het gemuteerde coronavirus vastgesteld.De cijfers laten zien hoe snel de gemuteerde versie van het virus om zich heen grijpt. Op 18 november maakte deze variant, die in september voor het eerst opdook in Engeland, nog maar 28 procent van de in Londen geconstateerde gevallen uit.Virussen muteren vaak. Vaak zijn de mutaties niet direct problematisch, vandaar dat niet direct is ingegrepen toen de variant werd ontdekt in laboratoria. Ook in Nederland is de gemuteerde versie eerder deze maand vastgesteld, zo maakte het kabinet bekend in de nacht van zaterdag op zondag. Om verspreiding tegen te gaan, geldt er sinds zondagochtend een verbod op vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland.De Britse regering heeft voor een groot gebied, inclusief Londen, een zeer strenge lockdown afgekondigd, die de kerstplannen van miljoenen mensen dwarsboomt. Ook voor de rest van het land zijn regels aangescherpt.