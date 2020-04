STER-inkomsten trekken na dip weer iets aan

De reclame-inkomsten van de Nederlandse radio- en televisiezenders trekken weer enigszins aan na de eerste grote coronadip. Dat zei STER-directeur Frank Volmer zojuist in het NOS Radio 1 Journaal.



"We zagen dat door de quarantaine heel acuut allerlei campagnes werden teruggetrokken", legde Volmer uit. "Soms omdat sommige producten niet meer bestaan, zoals reizen of theatervoorstellingen. Maar soms ook omdat de toon van de campagne een heel andere lading kreeg: denk bijvoorbeeld aan de hamsterweken van de Albert Heijn.



Maar na vijf weken 'intelligente lockdown' heeft zich een nieuwe markt gevormd. "Denk aan bedrijven die pillen verkopen om de weerstand te verhogen of bouwmarkten. Die plus weegt overigens niet op tegen de min van de eerste dip. Maar de advertentiemarkt is wel weer iets aangetrokken."



Overigens moeten de grote klappen nog komen, omdat grote sportevenementen deze zomer niet doorgaan. "Maar we rekenen erop dat die naar volgend jaar worden verplaatst. Dus dan komt hopelijk de enorme piek die we eerst deze zomer voorzagen", aldus Volmer.