België meldt bijna 500 extra doden, groot deel overleed in verzorgingstehuizen

Bij onze zuiderburen zijn de afgelopen 24 uur 325 doden gemeld, maken autoriteiten bekend. Dat zijn er iets meer dan gisteren, toen er melding werd gemaakt van 283 doden. Daarnaast zijn 171 extra overledenen aan het licht gekomen die in maart vermoedelijk bezweken aan het coronavirus. Zij stierven in Vlaamse verzorgingstehuizen.



Van de nieuw gemelde 325 doden bezweken er 114 in het ziekenhuis, tegenover 211 daarbuiten. Volgens Belgische media is ook een groot deel van die groep overleden in woonzorgcentra. Het dodental in België staat nu op 3.019, terwijl nog 26.667 mensen besmet zijn.



Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames bleef vrijwel gelijk ten opzichte van gisteren. Toen ging het om 459 nieuwe opnames, vandaag zijn dat er drie meer. Wel was er positief nieuws over de Belgische intensivecareafdelingen: zij zagen het aantal patiënten dalen met zeven personen. Daarnaast werden nog eens 400 mensen in ziekenhuizen gezond verklaard.