Uit de eerste resultaten van het onderzoek onder de zo'n vijftienhonderd Duitsers, die op 22 augustus een concert bijwoonden in Leipzig, is gebleken dat tijdens de coronacrisis onder een aantal voorwaarden het mogelijk is om evenementen te organiseren. Een van die voorwaarden is een laag besmettingspercentage in een gebied van ongeveer 10 op de 100.000 inwoners. Daarnaast is goede ventilatie in een ruimte een vereiste, moeten de deelnemers een zitplaats hebben en een mondkapje dragen, voldoende afstand houden en ook bij het betreden van de zaal en in de pauze contact met elkaar vermijden. Alleen onder deze voorwaarden heeft een evenement weinig effect op de verloop van de pandemie, concluderen de onderzoekers.Bij een hoger besmettingspercentage, zoals in veel gebieden in Duitsland het geval is, zorg een zodanig evenement voor een 'aanzienlijk' effect op de verloop van het virus en worden evenementen afgeraden.