Johnson raadt Engelsen af om zomervakantie te boeken

Het is nog te vroeg om te zeggen of zomervakanties dit jaar mogelijk zijn, vindt de Britse premier Boris Johnson. Engeland wil aan de hand van risiconiveaus bepalen of naar een land kan worden afgereisd. "We willen het virus niet terugbrengen naar ons land", aldus Johnson. Daarom is het volgens hem beter dat mensen nog geen vakantie boeken.



Als een land met een rood risiconiveau wordt aangemerkt, dan moeten reizigers bij terugkeer in een hotel in quarantaine. Bij een oranje risiconiveau mogen zij in thuisquarantaine, terwijl bij 'groen licht' terugkerende reizigers alleen een negatieve coronatest moeten meenemen.



Johnson belooft ruim voor medio mei een knoop door te hakken. De Britse premier wil ook vaccinatiepaspoorten gaan inzetten om vakantiereizen mogelijk te maken. De vaccinatiepaspoorten zouden Engelsen straks niet nodig hebben in eigen land, om bijvoorbeeld een pub of winkel te bezoeken.



De lockdown in Engeland wordt voorzichtig in stappen afgebouwd nu steeds meer mensen ingeënt zijn tegen COVID-19. Schotland, Wales en Noord-Ierland hanteren een eigen planning.