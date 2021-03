Belgische horeca moet ondanks versoepelingen geduld oefenen

De Belgische premier Alexander De Croo heeft vrijdag versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. De aanpassingen moeten de samenleving 'de nodige zuurstof' geven, zodat men aandacht houdt voor de overige maatregelen.



Buiten mag je in de zogeheten buitenbubbel voortaan met tien mensen zijn in plaats van vier. Deze maatregel geldt per 8 maart. Een week later mogen het lager- en middelbaar onderwijs weer uitjes maken van maximaal een dag. Het reisverbod voor niet-essentiële reizen blijft voor de Belgen van kracht.



Daarnaast kondigde De Croo extra steun voor de evenementenbranche aan, om zo de werkgelegenheid in deze sector te borgen. De horeca moet geduld oefenen, want zij zullen pas op op z'n vroegst vanaf 1 mei weer open kunnen.