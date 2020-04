Wetenschappers vragen kabinet kritisch te kijken naar corona-app

In een brief roepen zestig wetenschappers en experts het kabinet op om kritisch te kijken naar het nut en de noodzaak van corona-apps. Voordat zulke apps worden ingezet, moet goed worden gekeken naar de sociaal-maatschappelijke en juridische impact ervan.



Vorige week maakte minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) bekend dat er wordt gekeken naar het gebruik van een speciale app die controleert of je bij een besmette persoon in de buurt bent geweest. Door het gebruik van die app zouden de huidige strenge maatregelen op den duur versoepeld kunnen worden, aldus de minister.



De inzet van trackingapps en apps voor gezondheidsmonitoring is zeer ingrijpend, aldus de wetenschappers in de brief. "Of we het nu willen of niet, deze apps zullen een precedent scheppen voor toekomstig gebruik (...), ook na deze crisis." Volgens de ondertekenaars van de brief moet het gebruik van technologieën voor de bestrijding van de coronacrisis in ieder geval tijdelijk, strikt noodzakelijk, proportioneel, controleerbaar, transparant, toetsbaar en vrijwillig zijn.



De wetenschappers adviseren het kabinet eerst te kijken naar de invloed op de sociale systemen en gedragspatronen en wat de gevolgen voor bijvoorbeeld GGD's en testlabs zijn.