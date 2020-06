De horecabedrijven in Coevorden blijven vandaag - in tegenstelling tot de meeste horecagelegenheden in de rest van het land - gesloten. De ondernemers vinden het niet gepast om de deuren te openen, nadat een brand in een café in de Drentse stad in de nacht van zondag op maandag een leven heeft geëist, meldt RTV Drenthe "Tweede Pinksterdag had een feestelijke dag moeten worden nu onder meer de horeca weer open mag, maar van feest is nu zeker geen sprake", aldus burgemeester Bert Bouwmeester.