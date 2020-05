Bediende Witte Huis besmet met coronavirus

Een bediende in het Witte Huis, die onder meer de maaltijden serveert van de Amerikaanse president Donald Trump, is positief getest op het coronavirus, zo heeft een vertegenwoordiger van het Witte Huis laten weten. De Amerikaanse president en zijn vice-president Mike Pence zijn vervolgens negatief getest op het coronavirus. Het is onduidelijk wanneer Trump voor het laatst in aanraking is geweest met de bediende.



In maart werd het virus ook al vastgesteld bij een medewerker van vice-president Pence, maar deze zou niet in contact zijn geweest met Pence of Trump.