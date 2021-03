Bijna heel Italië in lockdown tijdens paasweekend

De Italiaanse regering heeft voor bijna heel het land een lockdown tijdens de paasdagen (van 3 tot 5 april) afgekondigd. Winkels die niet essentieel zouden zijn, blijven dan net als de horeca dicht. In tal van regio's gaan vanaf maandag ook extra coronamaatregelen van kracht.



Volgens premier Mario Draghi en de meeste regioleiders verspreidt het coronavirus zich weer gevaarlijk snel. De leiders van de regio's kunnen zelf maatregelen nemen als ze denken dat die in de hele regio of plaatselijk nodig zouden zijn, aldus het persbureau ANSA.



In het land dat 60 miljoen inwoners telt, liggen momenteel zo'n 2.860 mensen in kritieke toestand in ziekenhuizen als gevolg van een coronabesmetting. Die is bij ongeveer een op de twintig Italianen vastgesteld en het land wijt meer dan 100.000 sterfgevallen aan COVID-19.



Minister van Volksgezondheid Roberto Speranza zei dat de 'witte zones' in het land waar de verspreiding van het virus gering zou zijn, gespaard blijven van de strenge lockdown. Momenteel is alleen Sardinië als een witte zone bestempeld.