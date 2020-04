In het ziekenhuis in Amstelveen ligt sinds gisteren een zes weken oude baby met het coronavirus. Het jongetje zou volgens de doktoren niet in levensgevaar zijn, maar moet uit voorzorg wel in het ziekenhuis blijven. "Maar vanavond kreeg ik een telefoontje van mijn vrouw dat zijn gezondheid achteruit gaat. Tyler heeft nog meer moeite met zijn ademhaling en dat hoor je ook", zegt zijn vader tegen het AD De baby is de jongste persoon in Nederland die positief getest heeft op het coronavirus. Eerder werd de éénjarige Medina uit Oegstgeest met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen, maar zij is inmiddels hersteld. Na tien dagen mocht ze gisteren het ziekenhuis verlaten.