Avondklok van kracht in Griekenland

In Griekenland geldt vanaf vrijdag een avondklok waardoor inwoners tussen 21.00 en 5.00 uur niet meer buiten mogen zijn. Volgens hoofd crisisbestrijding Nikos Hardalias bevindt Griekenland zich op "een kritiek punt" van de pandemie en moeten regels aangescherpt worden.



Griekenland brak deze woensdag diverse dagrecords, schrijft The Guardian. "De aankomende weken zijn cruciaal. We zien dat inwoners coronamoe zijn, maar we moeten doorzettingsvermogen tonen om een tweede golf te voorkomen", aldus Hardalias.