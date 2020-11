Bij het terugdringen van het aantal coronabesmettingen is het ook belangrijk om te kijken naar middelbare scholen. Dat zei kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning van UMC Utrecht in Nieuwsuur . "We hebben al veel maatregelen genomen buiten de scholen en als we naar beneden willen met de cijfers dan denk ik dat we ook naar de scholen moeten kijken."Volgens Bruijning zitten scholieren nu aan de hoge kant ten opzichte van het landelijk gemiddelde, terwijl ze er eerder onder zaten. Ze noemt dit een zorgelijke ontwikkeling. Momenteel wordt er alleen getest als mensen klachten hebben, terwijl in de jongere leeftijdsgroep een groot deel van de besmettingen verloopt zonder klachten of met hele milde verschijnselen die niet direct worden herkend als corona-infectie. Onduidelijk is echter nog of die infecties het virus ook daadwerkelijk verder verspreiden, zegt de epidemioloog.Bruijning stelt onder meer voor om sneltesten in te zetten op scholen en besmette kinderen tijdelijk te isoleren zodat de rest van het onderwijs door kan gaan. Een andere optie is het testen van de hele school.