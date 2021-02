Avondklok op Curaçao versoepeld

Website voor plannen coronatest voldoet volgens De Jonge weer aan eisen

De website waarop mensen een coronatest kunnen inplannen of de uitslag van de test kunnen inzien, voldoet weer aan de veiligheidseisen voor DigiD, schrijft demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer.



Om een afspraak te plannen of om een testuitslag te zien, moet een gebruiker inloggen met DigiD. Daarvoor gelden beveiligingseisen. Aan een DigiD zijn privacygevoelige gegevens gekoppeld, zoals een BSN-nummer.



Coronatest.nl voldeed niet aan zes eisen. Volgens de GGD zijn er geen aanwijzingen dat kwaadwillenden hier misbruik van hebben gemaakt. Om welke problemen het ging, is niet bekend. De NOS meldde dat drie problemen in de categorie 'hoog risico' vielen. Als de problemen zouden aanhouden, dan zou het niet meer mogelijk zijn om DigiD voor de site te gebruiken. Online tests plannen en resultaten inzien zou daarmee onmogelijk worden.