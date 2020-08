In navolging van onder anderen Ashleigh Barty heeft ook Nick Kyrgios besloten om niet mee te doen aan de US Open. De flamboyante Australiër vindt het vanwege de coronacrisis onverantwoord om af te reizen naar de Verenigde Staten. "Denk eens aan andere mensen. Dat is waar dit virus om draait. Het gaat even niet om je ranking of hoeveel geld je hebt", zegt Kyrgios in een video waarin hij zich tot zijn collega-tennissers richt.Kyrgios had recent al kritiek op de organisatie van de US Open, die ondanks de problemen met het coronavirus - in de VS zijn al meer dan 150.000 mensen mensen overleden aan de gevolgen van COVID-19 - doorgaat. Wel gelden er zeer strikte regels bij het Grand Slam-toernooi. Leesmeer.