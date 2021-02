Frankrijk stelt regionale verkiezingen drie maanden uit

Frankrijk heeft besloten om de regionale verkiezingen drie maanden later te houden in verband met de coronapandemie. Het parlement nam er dinsdagavond een wet aan die mogelijk maakt dat de verkiezingen die voor volgende maand gepland stonden naar juni worden verplaatst.



De Franse regering is bezorgd dat het coronavirus zich snel kan verspreiden onder kiezers die bij het stembureau in de rij staan. Uitstel van verkiezingen is in Frankrijk zeldzaam, maar kwam vorig jaar ook al voor. Toen werden de gemeentelijke verkiezingen verplaatst van maart naar juni omdat het land in lockdown was.



Het voorstel voor het huidige uitstel werd door premier Jean Castex gedaan in november, toen het land in zijn tweede lockdown zat.