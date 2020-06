Kabinet houdt persconferentie over KLM-steunpakket

Met Air France-KLM is afgesproken dat de eenzijdige opzegtermijn voor de hubfunctie van Schiphol - de zogenoemde staatsgaranties - wordt verlengd van negen maanden naar vijf jaar. Volgens Van Nieuwenhuizen is de garantie dat er twee hubs blijven het "allerbelangrijkst". "Deze afspraak vastgelegd voor onbepaalde tijd, totdat we het weer veranderen. Dat we deze tijdshorizon hebben kunnen verlengen, geeft echt rust."