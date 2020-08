De Australische premier Scott Morrison heeft woensdag gezegd een eventueel aankomend coronavaccin zo "verplicht mogelijk" te maken voor Australiërs. De regering maakte woensdag bekend een overeenkomst te hebben gesloten voor een mogelijk vaccin. Dat meldtMorrison voegde er wel aan toe dat zijn regering nog geen beleid heeft opgesteld. Tegen de Australische radiozender 3AW zei hij dat hij verwachtte dat alleen mensen met medische redenen uitgesloten zullen worden van het krijgen van het coronavaccin. "We moeten zo'n 95 procent van de Australiërs ingeënt krijgen. Ik denk dat we het zo verplicht mogelijk moeten maken", aldus Morrison. "Het gaat om een pandemie dat de wereldeconomie heeft vernietigd en duizenden mensen heeft gedood. We moeten alles doen wat we kunnen om het leven weer op de rails te krijgen."