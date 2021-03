Australië vraagt hulp maar EU weigert

Bonaire voert lockdown in vanwege stijgend aantal coronabesmettingen

Bonaire voert per 18 maart een lockdown in. Dat is een gevolg van het steeds verder stijgende aantal coronabesmettingen op het eiland. Gezaghebber Edison Rijna maakte dinsdag bekend dat het eiland naar risiconiveau zes gaat, wat onder meer een avondklok tussen negen uur 's avonds en 4 uur 's ochtends inhoudt.



Hij benadrukte dat iedereen zich aan de regels moet houden en de politie "met harde hand" zal controleren dat niemand zonder toestemming in die uren op straat is. Bonaire (met ruim 20.000 inwoners) kende dinsdag een stijging van 62 nieuwe coronabesmettingen, waardoor het aantal van 298 werd bereikt.



Ook wordt een alcoholverbod ingevoerd. Verkoop door bars is verboden, ook het drinken van alcohol op straat is verboden. Restaurants mogen alleen tot acht uur 's avonds maaltijden bezorgen, eten kan worden afgehaald zolang mensen in de auto blijven zitten. Er geldt een uitzonderingspositie voor bars en restaurants van hotels, maar alleen hotelgasten mogen daar worden bediend.