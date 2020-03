Rutte: 'Blijf in Nederland'

Premier Mark Rutte legt uit waarom het kabinet Nederlanders oproept niet te gaan reizen, tenzij dat essentieel is. "Dat is niet vanwege besmettingsgevaar, maar in de eerste plaats omdat we, Buitenlandse Zaken maar ook de reisorganisaties, onze handen vol hebben om tienduizenden Nederlanders uit de rest van de wereld terug te krijgen. Dat is een enorme opgave", aldus de minister-president tegen de verzamelde pers. "Alsjeblieft: blijf hier, want het risico is dat als je naar het buitenland gaat, zo'n land ook weer reisbeperkingen terug instelt. En dan zitten we hier met de gebakken peren omdat we moeten helpen je terug te krijgen."