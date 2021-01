Volgens de Australische minister van Volksgezondheid, Greg Hunt, zijn er in Australië geen actieve "coronahotspots" meer. Dat zei hij zondag in een persconferentie, meldt news.com.au . Toch is het nog te vroeg om te juichen, aldus Hunt. Hij stelt dat het onvermijdelijk is dat er dagen zullen zijn waarop nieuwe coronabesmettingen worden gemeld.De gezondheidsminister zegt bovendien dat Australië nog voor een lange periode de impact zal voelen van het coronavirus, omdat het virus in het grootste deel van de wereld nog niet onder controle is. De laatste maanden werden er coronaclusters ontdekt in de provincies New South Wales, Zuid-Australië, Victoria en Queensland. Die zijn inmiddels onder controle.