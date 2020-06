Australië gaat tot tienduizend mensen toestaan in stadions

In meerdere Amerikaanse staten neemt het aantal bevestigde coronabesmettingen toe, melden onder meer persbureau AP en de New York Times op basis van een eigen analyse. Volgens de analyses was in 21 staten het aantal nieuwe gevallen vorige week hoger dan een week eerder.Meerdere staten dreigen versoepelingen terug te draaien door het toenemende aantal besmettingen en de stijging van het aantal geregistreerde besmettingsgevallen heeft ook tot verlies geleid op de beurzen. De beurs kende de grootste daling in drie maanden.Een duidelijke verklaring voor de toename is er niet. Wel wordt er, net als in Nederland, de laatste weken meer getest in de VS. Toch zeggen experts dat de stijging ook deels valt te verklaren door versoepelingen van de coronamaatregelen.