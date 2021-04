De Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca past de bijsluiter voor het vaccin tegen het coronavirus aan vanwege de zeer zeldzame bijwerking van trombose en een tekort aan bloedplaatjes die kunnen optreden na een prik.Het bedrijf is ook bezig met een onderzoek naar de bijwerkingen. AstraZeneca meldt vanavond in een verklaring dat de vaccinmaker probeert te achterhalen wat er bij alle gevallen van ernstige bijwerkingen is gebeurd.Het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) merkte de zeldzame vorm van trombose en een tekort aan bloedplaatjes vandaag officieel aan als zeer zeldzame bijwerking van het AstraZeneca-vaccin. Desondanks is het voordeel dat het vaccin oplevert nog altijd groter dan de risico's die het met zich meebrengt, aldus de autoriteit.Een exact risico op de bijwerking is volgens het EMA nu nog niet te geven, maar op basis van meldingen verwacht de medicijnautoriteit dat dit 1 op 100.000 gaat zijn.