Britse coronavariant vastgesteld bij zo'n 50 Nederlanders

De waarschijnlijk extra besmettelijke Britse variant van het coronavirus is inmiddels bij zo'n vijftig mensen in Nederland vastgesteld. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde dat aantal woensdagavond.



In de middag had de GGD Rotterdam-Rijnmond al bekendgemaakt dat zeker dertig mensen uit die regio besmet zijn geraakt met de gemuteerde versie. Deze besmettingen houden verband met de uitbraak op een basisschool in Bergschenhoek. Ze zijn inbegrepen bij de circa vijftig gevallen waar het RIVM over rapporteert.



Ook in Amsterdam is een cluster van meerdere besmettingen. Diverse mensen bij wie de Britse variant is ontdekt waren in het Verenigd Koninkrijk geweest, maar niet iedereen.



"De variant lijkt besmettelijker te zijn, maar tot nu toe is er geen reden om aan te nemen dat het ziekteverloop anders of ernstiger is dan met de variant die op dit moment het meeste in Nederland gevonden wordt", schrijft het RIVM. Britse experts hebben dat eerder ook gezegd. Zij schatten in dat de nieuwe mutatie tot 70 procent besmettelijker kan zijn dan de eerdere versies van het virus. Dat zou ook verklaren hoe deze nieuwe variant in een tijdsbestek van weken de meest voorkomende in Londen kon worden.