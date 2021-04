WHO: Europa vaccineert onacceptabel traag

De gezondheidsorganisatie WHO laat zich donderdag kritisch uit over de vaccinatiecampagnes in Europa. Regiodirecteur van de WHO Hans Kluge stelt dat vaccinaties te traag van de grond komen en pleit voor onmiddellijk gebruik van "iedere dosis die we op voorraad hebben".



Bovendien moet de vaccinproductie omhoog. De organisatie zegt dat de situatie in Europa "zorgelijker is dan we in maanden hebben gezien". Met het oog op Pasen wijst de WHO ook op de risico's die gepaard gaan met de komende religieuze feestdagen. Mensen gaan naar verwachting vaker op pad en spreken meer met elkaar af.