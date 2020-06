Arizona draait versoepeling coronamaatregelen terug

Café's, nachtclubs, sportscholen, bioscopen en zwembaden in de Amerikaanse staat Arizona zijn maandag per direct voor minstens dertig dagen gesloten. Dat heeft de gouverneur van de staat Doug Ducey besloten nadat in het weekend een record aantal met het coronavirus besmette mensen in het ziekenhuis werd opgenomen.



In de steden was het afgelopen weekend warm, met temperaturen tot 38 graden, en op social media waren beelden te zien van overvolle terrassen en bars en mensen die geen mondkapje droegen.



De Republikeinse gouverneur kreeg veel kritiek omdat hij tot nu toe vertrouwde op de bevolking om vrijwillig zich te houden aan voorzorgsmaatregelen.



In Florida en Texas zijn vorige week al versoepelde maatregelen teruggedraaid.