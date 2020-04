Bijna 1.000 besmettingen op Amerikaans vliegdekschip, VS telt bijna miljoen patiënten

969 opvarenden van het Amerikaanse vliegdekschip USS Theodore zijn besmet met het coronavirus, maakt de Amerikaanse marine vanavond bekend. De kapitein van het schip had eerder al aan de bel getrokken over de precaire situatie aan boord, maar werd voor de eerste besmetting werd vastgesteld uit zijn functie gezet. Dat ontslag is sindsdien teruggedraaid.



In heel de Verenigde Staten zijn inmiddels bijna één miljoen besmettingen vastgesteld. Met ruim 980.000 besmettingen telt de VS ongeveer een derde van alle patiënten wereldwijd, waar de teller op ruim drie miljoen staat. Ook het dodental in de Verenigde Staten (ruim 56.000) is vele malen hoger dan enig ander land.