Argentinië passeert miljoen bevestigde besmettingen

Het aantal besmettingen in Argentinië is maandag opgelopen tot over de miljoen, dat meldt de Argentijnse minister van Volksgezondheid. In de afgelopen 24 uur waren er 12.982 nieuwe gevallen gemeld en 451 doden die besmet waren met het virus. In het Zuid-Amerikaanse land zijn inmiddels meer dan 26.000 besmette personen overleden.



Argentinië is het vijfde land ter wereld waar meer dan een miljoen besmettingen zijn gemeld, eerder werden al in de Verenigde Staten, Brazilië, India en Rusland een miljoen besmettingen vastgesteld. In Argentinië test ongeveer 60 procent van de getesten positief voor het virus, een uitzonderlijk hoog percentage.

In Argentinië geldt vanwege het coronavirus een inreisverbod voor buitenlandse toeristen. Binnenlandse vluchten zijn alleen toegestaan als reizigers daarvoor een noodzakelijke reden voor hebben, zoals werk of een medische reden.