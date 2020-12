Argentinië passeert 1,5 miljoen positieve tests

Argentinië is maandag de 1,5 miljoen positieve coronatests voorbijgegaan, meldt met lokale ministerie van Gezondheid. Hierbij is dit het negende land in de wereld om deze weemoedige ‘mijlpaal’ te bereiken.



In totaal zijn er nu 1.503.222 mensen bevestigd besmet met het coronavirus. 41.041 mensen zijn overleden en 1.340.120 mensen zijn hersteld van COVID-19.



Het land heeft deals met zowel AstraZeneca als Rusland gesloten voor coronavaccins.