Suriname start dinsdag met vaccineren en versoepelt maatregelen

Suriname begint dinsdag met het inenten van de eerste mensen tegen het coronavirus. De eerste doses vaccins zijn in het land aangekomen, zei minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin tijdens een persconferentie in Paramaribo.



Het aantal nieuwe besmettingen daalt al een tijd in Suriname. Daarom mogen alle scholen hun deuren weer openen. De basisscholen waren al eerder opengegaan.



Op de persconferentie werd ook het COVID-19 Vaccin Fonds Suriname (CVFS) gelanceerd. Doel is bij bedrijven en andere instanties geld in te zamelen voor de aanschaf van vaccins. De Surinaamse regering heeft zelf al een deel van de benodigde vaccins veiliggesteld door een aanbetaling te doen bij de leverancier, maar dit is nog niet genoeg. Het al langer bestaande SU4SU-fonds, opgericht door het Surinaamse bedrijfsleven, maakte bekend 500.000 euro in het fonds te storten.