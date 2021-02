Melbourne gaat opnieuw in lockdown, verbiedt publiek bij Australian open

De Australische stad Melbourne gaat voor de komende vijf dagen opnieuw in een lockdown, nadat een nieuwe cluster besmettingen is ontdekt in een quarantainehotel in de stad. Alle toeschouwers zullen worden geweerd bij de Australian Open, het tennistoernooi dat momenteel bezig is. Het toernooi - dat nog tot 21 februari duurt - had vanwege het coronavirus het aantal toeschouwers al teruggeschroefd met 50 procent.



Onder de nieuwe lockdown zijn verder samenkomsten, huisbezichtigingen, bruiloften en religieuze bijeenkomsten verboden. "We moeten ervan uitgaan dat er meer infecties zijn dan wat we nu weten. Dat gaat met een snelheid zoals we die nog niet eerder hebben gezien in ons land in het afgelopen jaar", aldus Daniel Andrews, premier van de staat Victoria.