Anti-lockdownprotesten lopen uit de hand in Europese steden

Soepelere vliegrichtlijnen voor gevaccineerde Amerikanen

De Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hebben de richtlijnen voor reizen versoepeld. Voor volledig gevaccineerde mensen gelden voortaan minder strenge regels. Niet-essentiële reizen worden nog altijd afgeraden.



CDC meldt specifiek dat gevaccineerde grootouders weer het vliegtuig kunnen pakken om hun kleinkinderen te bezoeken. "Vaccins kunnen ons helpen terug te keren naar de dingen die we leuk vinden in het leven, dus we moedigen alle Amerikanen aan om zich te laten vaccineren zodra ze de kans krijgen", zegt CDC-directeur Rochelle Walensky.



Volledig gevaccineerde reizigers hoeven zich bij binnenlandse reizen niet langer voor en na een reis te laten testen op het coronavirus en ook niet in quarantaine, mits ze een mondkapje dragen en afstand van anderen houden. Bij internationale reizen is dat afhankelijk van de lokale autoriteiten.